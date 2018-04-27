На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд
В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона - Турин.
ЧП произошло в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня, передает РИА Новости.
Как сообщает телеканал RaiNews24, информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работают спасатели и представители правоохранительных органов.
Поезд отправился в путь из города Савона в 11:30 и должен был прибыть в Турин в 13:35.
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