На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

ЧП произошло в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал RaiNews24, информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работают спасатели и представители правоохранительных органов.

Поезд отправился в путь из города Савона в 11:30 и должен был прибыть в Турин в 13:35.