На Северном полюсе установилась аномальная жара

В результате этого средняя арктическая температура февраля 2018 года была выше нормы на 20 градусов.

Согласно системе глобального прогноза США (англ. Global Forecast System), внезапное потепление может привести к увеличению температуры в Арктике до плюс двух градусов в течение следующих месяцев. Температура воздуха в районе, расположенном к северу от полярного круга, на данный момент уже приблизилась к точке замерзания воды.

Аномальные оттепели на Северном полюсе редки, однако в последние годы происходят все чаще. Исследования демонстрируют, что эти явления также становятся все более продолжительными. За период 1980-2010 годов потепление похожего масштаба случалось только четыре раза, столько же оттепелей зафиксировано и в последние пять лет.

По словам ученых, причиной является уменьшение льда в Арктике, в результате чего тепло, содержащееся в океанах, начинает интенсивно выделяться в атмосферу.