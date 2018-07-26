На северо-западе Испании загорелся пассажирский паром

Четверг, 26 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

На северо-западе Испании загорелся пассажирский паром

38 человек были доставлены в больницы после того, как у берегов острова Тоха произошло возгорание на пассажирском катамаране.

Всего на борту, включая членов экипажа, в момент происшествия находился 51 человек, в том числе 8 детей.

В Совете по морю сообщили, что все находившиеся на борту были эвакуированы. Пять человек получили серьёзные травмы, двое были госпитализированы с сильными ожогами. Их доставили на вертолёте в больницу Ла-Коруньи. Ещё трое получили ожоги средней степени тяжести и находятся в больнице Montecelo в Понтеведре. 33 пассажирам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными ожогами, признаками гипотермии и паническими атаками, другие 14 человек не пострадали, пишет noticia.ru.

Правоохранительные органы рассматривают две версии возникновения пожара: взрыв на судне и возгорание, спровоцированное столкновением парома с платформой. Пожар начался почти сразу после того, как паром отчалил из порта. При этом власти заверяют, что паром Boramar был спущен на воду совсем недавно.

В мэрии О-Грове отметили высокий уровень гражданской сознательности: находившиеся неподалёку лодки отправились на подмогу к тем, кто бросился с корабля в воду, спасаясь от огня, а на берегу им оказывали помощь медики, случайно оказавшиеся поблизости. В спасательной операции, помимо сотрудников Гражданской обороны и Службы морского спасения, участвовали экипажи других туристических судов.

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