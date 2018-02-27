На соседней звезде произошел загадочный взрыв

Вторник, 27 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

На соседней звезде произошел загадочный взрыв

Американские ученые рассказали о мощной вспышке на ближайшей к Солнечной системе звезде - Проксиме Центавра.

Взрыв имел аномальные свойства, отличающие его от аналогичных явлений на Солнце. Результаты исследования опубликованы в препринте в репозитории arXiv.org

Проксима Центавра относится к звездам класса М (красные карлики), которые являются самыми распространенными в Млечном Пути и, как правило, имеют планеты. Орбиты последних часто лежат в зоне обитаемости, где условия на поверхности планеты теоретически близки к земным и допускают существование жидкой воды. Однако на красных карликах часто происходят мощные вспышки, в течение которых светимость может увеличиваться в сотни и тысячи раз. Проксима Центавра также является вспыхивающей переменной звездой, из-за чего возможность появления жизни на ее планете Proxima b поставлена под сомнение.

Взрыв на Проксиме зафиксировали 24 марта 2017 года с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, располагающегося в чилийской пустыне Атакама. Сессия наблюдений за звездой проводилась с 21 января по 25 апреля 2017 года с использованием 49-52 антенн.

Анализ данных показал, что пиковая светимость звезды во время взрыва составляла около 2 × 1014 эрг в секунду, что в десять раз превышает данный показатель для солнечных вспышек. Зависимость потока излучения от его частоты (описываемая спектральным индексом) для Проксимы Центавра также сильно отличается от той, что наблюдается во время взрывов на Солнце. Спектральная плотность потока излучения составила около ста миллиянских (переносимая волной мощность, отнесенная к произведению единицы площади и частоты волны). Это в тысячу раз ярче того света, что испускает звезда в спокойном состоянии.

Точный механизм выброса энергии неизвестен, однако ученые полагают, что вспышка частично объясняется синхротронным эффектом, когда магнитное поле разгоняет электроны до околосветовых скоростей, заставляя их испускать излучение в радиодиапазоне.

Последние новости

    • Экспорт Португалии в Россию увеличился

      Официальный визит главы МИД Португалии в РФ имел «культурные цели».

      Подробнее

    • Португалия: «Спортинг» обыграл «Морейренси»

      Футболисты «Спортинга» обыграли «Морейренсе» в матче 24-го тура чемпионата Португалии, завершив игру вдевятером.

      Подробнее

    • Путеводитель журнала Forbes назвал в числе лучших один испанский отель

      В год своего 60-летнего юбилея официальный путеводитель журнала Forbes назвал лучшие гостиницы и рестораны планеты, удостоившиеся премии Star Rating.

      Подробнее

    • В Испании появится автобус без фиксированного расписания

      Мэрия города Ла-Бисбаль-дель-Пенедес, что в провинции Таррагона, решилась на первый в истории Испании транспортный эксперимент.

      Подробнее

    • Выбран самый красивый пляж Италии

      По итогам ежегодной премии Travellers Choise, в 2018 году лучшим итальянским пляжем снова признан Спьяджа-деи-Конильи на острове Лампедуза.

      Подробнее

    • Италия: Маттео Ренци не уйдет в отставку

      После назначенных на 4 марта 2018 года парламентских выборов в Риме грядет политическая «смена караула».

      Подробнее

    • В Турции предложили уголовное наказание за измены

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет о следовании примеру ЕС и отказе от предложения ввести уголовную ответственность за адюльтер.

      Подробнее

    • Саудовским женщинам разрешили служить в армии

      Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!