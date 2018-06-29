На спутнике Сатурна нашли следы внеземной жизни

Находка увеличивает вероятность существования живых организмов на небесном теле. Об этом сообщает издание Science Alert.

Раньше было известно, что на Энцеладе присутствуют простейшие углерод-содержащие соединения, молекулярная масса которых не превышала 50 дальтон. Однако теперь исследователи нашли в выброшенных кристаллах льда органические молекулы, которые тяжелее молекулы метана примерно в 10 раз и масса которых составляла более 200 дальтон. По словам ученых, Энцелад стал единственным объектом Солнечной системы после Земли, который обладает условиями, удовлетворяющими всем основным требованиям к существованию жизни.

У Энцелада крайне разреженная атмосфера, а под водяной мантией находится твердое силикатное ядро. Под ледяной поверхностью Энцелада имеется океан, внутри которого, вероятно, активны гидротермальные источники, нагревающие воду до 90 градусов по Цельсию.

В феврале 2018 года международная группа ученых из Австрии и Германии сообщили о том, что им удалось воспроизвести условия на спутнике Сатурна Энцеладе, чтобы выяснить, пригодны ли они для существования архей - одноклеточных микроорганизмов, напоминающих бактерии. Оказалось, что организмы Methanothermococcus okinawensi могут выживать на спутнике, а также производить метан, найденный в газовых гейзерах небесного тела.