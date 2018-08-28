На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги

Вторник, 28 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги

На стадионе «Самара Арена», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу-2018, отключили электричество.

Отмечается, что энергоснабжение объекта временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество. Источник агентства не уточняет, когда произошло отключение стадиона и кто является должником. Региональное правительство проведет совещание по этому вопросу в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не раскрыл деталей происходящего. «Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду. Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим», — сказал Шляхтин в интервью «Спорт-Экспрессу».

На «Самара Арене» играют «Крылья Советов» — клуб Российской премьер-лиги. Во время чемпионата мира на стадионе прошли четыре матча группового этапа турнира, а также встреча 1/8 и 1/4 финала.

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