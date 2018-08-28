На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги

Отмечается, что энергоснабжение объекта временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество. Источник агентства не уточняет, когда произошло отключение стадиона и кто является должником. Региональное правительство проведет совещание по этому вопросу в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не раскрыл деталей происходящего. «Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду. Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим», — сказал Шляхтин в интервью «Спорт-Экспрессу».

На «Самара Арене» играют «Крылья Советов» — клуб Российской премьер-лиги. Во время чемпионата мира на стадионе прошли четыре матча группового этапа турнира, а также встреча 1/8 и 1/4 финала.