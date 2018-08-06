На велогонке «Тур Португалии» у 41 спортсмена взяли допинг-пробы

Процедуру прошли 41 спортсмен из шести команд, сообщает Сyclingnews.com. Как отмечается, тестирование было целенаправленным, на основе био-паспортов, пишет news.sportbox.ru.

«Тур Португалии» уже сталкивался со случаями нарушения антидопинговых правил. Недавно два южноамериканских гонщика дали положительный результат на EPO-CERA – новый вид эритропоэтина (ЭПО).

Сегодняшний этап велогонки был сокращен на 27 километров из-за высоких температур. Ранее отмечалось, что температура на трассе по ходу гонок достигала отметки 50°C.