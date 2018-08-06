На велогонке «Тур Португалии» у 41 спортсмена взяли допинг-пробы

Понедельник, 06 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

На велогонке «Тур Португалии» у 41 спортсмена взяли допинг-пробы

На велогонке «Тур Португалии» перед самым сложным этапом прошла массовая проверка велогонщиков на допинг.

Процедуру прошли 41 спортсмен из шести команд, сообщает Сyclingnews.com. Как отмечается, тестирование было целенаправленным, на основе био-паспортов, пишет news.sportbox.ru.

«Тур Португалии» уже сталкивался со случаями нарушения антидопинговых правил. Недавно два южноамериканских гонщика дали положительный результат на EPO-CERA – новый вид эритропоэтина (ЭПО).

Сегодняшний этап велогонки был сокращен на 27 километров из-за высоких температур. Ранее отмечалось, что температура на трассе по ходу гонок достигала отметки 50°C.

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