На выставке в Амстердаме показали «капсулу для самоубийств»

Капсулу под названием Sarco (сокращение от слова «саркофаг») представили на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. Изобретателями устройства стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский общественный деятель Филип Ничке, который много лет борется за легализацию эвтаназии.

По задумке изобретателей, капсула должна помочь тем, кто желает уйти из жизни, сделать это без боли. Перед смертью человек, севший в капсулу, теряет сознание, пишет ntv.ru.

На выставке был представлен только макет капсулы, однако всем желающим предлагалось представить, что чувствует человек, находящийся внутри, с помощью очков виртуальной реальности. Sarco напечатана на 3D-принтере, и изобретатели планируют в будущем выложить чертежи в свободный доступ.

Изобретатели надеются, что первую действующую капсулу удастся построить к концу этого года, сообщает South China Morning Post.