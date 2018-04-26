На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Четверг, 26 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду южной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 11.48. Эпицентр землетрясения находился на глубине 31 км от земной поверхности в районе городка Аккуавива-Коллекроче в области Молизе. Сильные колебания земной поверхности явственно ощутили жители многих населенных пунктов в областях Молизе, Апулия, Кампания и Абруццо. По свидетельству местных СМИ, в ряде районов подземные толки вызвали панику, люди в страхе покинули свои дома.

Данных о жертвах не поступало. В настоящее время пожарные и сотрудники национальной службы гражданской обороны на месте выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.

Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. 10 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в области Марке в центральной Италии. Тогда обошлось без жертв, но более 20 человек, проживавших в городке Пьеве-Торина, остались без крова, пишет РИА Новости.

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года. Стихийное бедствие затронуло три области - Лацио, Марке и Умбрию. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб составил около 4 миллиардов евро.

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