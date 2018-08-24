На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»

Власти Италии изучают «португальский опыт» и могут создать в южных регионах страны «налоговый рай для пенсионеров», сообщает Il Giornale в четверг, 23 августа.

Издание цитирует вице-премьера Маттео Сальвини, который в одном из своих выступлений заявил: освобождение пенсионеров от уплаты налогов и сборов в Португалии привело к тому, что туда переехали в том числе и 4000 итальянских граждан, снизивших таким образом свои расходы на 30%, пишет regnum.ru.

Распространение такой практики в южных регионах Италии привлечет капиталы и инвестиции, увеличит уровень потребления и «снова откроет закрытые магазины», полагает вице-премьер.

Издание предполагает, что «налоговый рай» может быть создан в таких «обезлюдевших» регионах, как Сицилия, Сардиния или Калабрия.