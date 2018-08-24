На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»

Пятница, 24 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»

Особые условия для пенсионеров могут создать на Сицилии, Сардинии или в Калабрии.

Власти Италии изучают «португальский опыт» и могут создать в южных регионах страны «налоговый рай для пенсионеров», сообщает Il Giornale в четверг, 23 августа.

Издание цитирует вице-премьера Маттео Сальвини, который в одном из своих выступлений заявил: освобождение пенсионеров от уплаты налогов и сборов в Португалии привело к тому, что туда переехали в том числе и 4000 итальянских граждан, снизивших таким образом свои расходы на 30%, пишет regnum.ru.

Распространение такой практики в южных регионах Италии привлечет капиталы и инвестиции, увеличит уровень потребления и «снова откроет закрытые магазины», полагает вице-премьер.

Издание предполагает, что «налоговый рай» может быть создан в таких «обезлюдевших» регионах, как Сицилия, Сардиния или Калабрия.

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