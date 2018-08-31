На Юпитере нашли воду

Пятница, 31 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

На Юпитере нашли воду

Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за Красным Пятном. Оказалось, что вихревая структура состоит из трех облачных слоев, самый глубокий из них имеет давление 5-7 атмосфер (бар) и расположен примерно в 160 километрах под верхним облачным покровом. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: волна изнасилований в Синтре

      Недавний случай изнасилования стал уже третьим в зоне Синтра в течение недели.

      Подробнее

    • Португалия: моторфестиваль в Карамулу

      Вы вернетесь на несколько десятилетий в прошлое, если побываете на фестивале, который собирает в сентябре на улицах Карамулу классические и спортивные автомобили и мотоциклы прошлых лет.

      Подробнее

    • Испания сохранила за собой звание лидера мировой трансплантологии

      В 26-й раз подряд Испания удостоилась звания мирового лидера по числу как произведенных трансплантаций, так и доноров.

      Подробнее

    • Испанская технология поможет расшифровать секреты Солнца

      Два высокотехнологичных устройства, разработанных испанскими учеными, будут установлены на зонде Европейского космического агентства.

      Подробнее

    • Безработица в Италии незначительно сократилась в июле

      Уровень безработицы в Италии опустился в июле 2018 года до 10,4% с 10,8% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Бывшая "Мисс Италии" вышла на красную дорожку

      Бывшая "Мисс Италии", которой плеснули в лицо кислотой, вышла на красную дорожку.

      Подробнее

    • На Юпитере нашли воду

      Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды.

      Подробнее

    • Coca-Cola решила разливать кофе

      Coca-Cola решила выйти на рынок кофеен и договорилась с владельцами сети кофеен Costa Сoffee о покупке бизнеса за 5,07 миллиарда долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья