Начались летние распродажи в Италии

Понедельник, 09 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Начались летние распродажи в Италии

Летние распродажи в Италии продолжают привлекать многочисленных туристов.

Иностранцев больше всего привлекают значительные скидки до 50% на одежду, обувь и аксессуары. Традиционные летние распродажи в Италии стартoвали 7 июля. Они продлятся до конца августа, а в некоторых регионах страны и до середины сентября. Об этом сообщает портал Grottaglieinrete. 

Несмотря на растущий рост покупок онлайн, летние распродажи в Италии продолжают привлекать многочисленных туристов. Иностранцев больше всего привлекают значительные скидки до 50% на одежду, обувь и аксессуары. На данный момент уже опубликован календарь распродаж по регионам Италии. Так, в магазинах Базиликаты, Калабрии, Кампаньи, Эмилии-Романьи, Ломбардии, Молизе, Сардинии и Умбрии сезонные скидки ожидают покупателей с 7 июля по 2 сентября, пишет napoli1.com.

В Марке, Пьемонте и Тоскане распродажи продлятся до 1 сентября. В Лацио, в том числе Риме, и Лигурии вещи со значительной скидкой можно будет купить до 18 августа, на Сицилии - до 16 сентября, в Абруцци, Фрииули - Венеция-Джулии, Венето - до конца августа.  

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