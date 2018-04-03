Над Испанией пронесся пылающий фрагмент астероида

Вторник, 03 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Над Испанией пронесся пылающий фрагмент астероида

Огненный шар, образовавшийся при падении фрагмента астероида, осветил небо над центральной и южной частью Испании.

Явление было зарегистрировано в астрономическом комплексе Ла-Ита (Толедо) рано утром 1 апреля. После отделения от астероида в результате резкого вхождения в земную атмосферу вокруг объекта образовался пылающий шар. Как сообщили в астрономическом комплексе, феномен также наблюдали в обсерваториях Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада), Сьерра-Невада (Гранада) и в Севилье.

Небесное тело двигалось со скоростью около 83 тысяч километров в час, что считается относительно низкой скоростью для подобных явлений. Сперва объект был замечен на высоте 97 километров на северо-востоке провинции Гранада, после чего он продолжил движение в северо-восточном направлении, пересек провинцию Альмерия и пролетел над Мурсией, пишет noticia.ru.

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