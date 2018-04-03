Над Испанией пронесся пылающий фрагмент астероида

Явление было зарегистрировано в астрономическом комплексе Ла-Ита (Толедо) рано утром 1 апреля. После отделения от астероида в результате резкого вхождения в земную атмосферу вокруг объекта образовался пылающий шар. Как сообщили в астрономическом комплексе, феномен также наблюдали в обсерваториях Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада), Сьерра-Невада (Гранада) и в Севилье.

Небесное тело двигалось со скоростью около 83 тысяч километров в час, что считается относительно низкой скоростью для подобных явлений. Сперва объект был замечен на высоте 97 километров на северо-востоке провинции Гранада, после чего он продолжил движение в северо-восточном направлении, пересек провинцию Альмерия и пролетел над Мурсией, пишет noticia.ru.