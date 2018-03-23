Надежде Савченко грозит пожизненный срок
Суд в Киеве сегодня начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об аресте на два месяца депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Ее доставили в зал заседаний и сначала поместили в специальный стеклянный бокс для подозреваемых. Но затем суд разрешил Савченко сесть рядом с адвокатами.
Примечательно, что нардеп оделась так же, как во время судебного процесса против нее в России - в футболку с украинским трезубцем.
Генпрокуратура Украины обвиняет ее сразу по семи статьям УК, включая свержение конституционного строя, захват государственной власти, организацию терактов, а также планирование убийства первых лиц страны, в том числе Петра Порошенко. По версии следствия, Савченко и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. По указанным статьям ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения, пишет ntv.ru.
Накануне Савченко лишили депутатской неприкосновенности и прямо из Верховной рады доставили в управление СБУ.
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