Найден гигантский древний монумент

Вторник, 21 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден гигантский древний монумент

Международная группа археологов обнаружила в Восточной Африке мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет.

В месте раскопок было также найдено массовое захоронение, где погребены останки 580 человек. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам ученых, монумент представляет собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов. Он расположен рядом с озером Туркана (Кения) и был построен ранними скотоводами. Тела были погребены внутри окруженной валунами платформы, в полости, площадь которой достигает 119,5 квадратных метра. Исследователи также нашли древние украшения и другие артефакты, однако не было выявлено признаков того, что люди при жизни относились к разным социальным группам.

Часть сооружения образована мегалитическими колоннами, которые, как считают исследователи, при строительстве были перемещены из другого места, удаленного от захоронения примерно на километр. Кроме того, рядом с платформой были обнаружены круги и пирамидки, сложенные из камней.

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