Найден новый способ улучшить память

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Научный мир давно знает, что сон играет важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Ученые решили выявить, как развитие памяти связано со шпинделями сна - взрывами колебательной мозговой деятельности, видимыми при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Испытуемым говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать.

Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении.

В феврале американские ученые из Университета Бригама Янга обнаружили, что значительно улучшает память пробежка. Физическая активность уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп - часть головного мозга, отвечающую за память.