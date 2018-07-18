Найден способ укрепить сердце и продлить жизнь

Среда, 18 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден способ укрепить сердце и продлить жизнь

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что высокий уровень белка винкулина, препятствует старению сердца у насекомых.

Сердечная мышца образована тканью, состоящей из клеток кардиомиоцитов. Винкулин содержится во вставочных дисках - специфичных плотных структурах кардиомиоцитов, опосредующих контакты между клетками. С возрастом клетки вырабатывают меньше белка, в результате чего мышечная ткань начинает хуже сокращаться.

Ученые создали генетически модифицированных плодовых мушек, в клетках которых имелись ДНК-переключатели, активирующие дополнительную копию гена, кодирующего винкулин. Переключатели работали только в тех клетках, где имелся ген tinman, отвечающий за развитие сердца у дрозофилы. Результаты эксперимента показали, что мушки с оверэкспрессией гена винкулина жили до девяти недель, тогда как продолжительность жизни насекомых дикого типа составляла шесть недель. Кроме того, генетически модифицированные мушки могли усваивать больше глюкозы, чем обычно.

Исследователи надеются, что результаты работы помогут разработать способы повышения активности винкулина в человеческом сердце, что продлит жизнь людей.

В 2017 году международная группа исследователей под руководством ученых из Университетского колледжа Лондона выяснила, что ограничение активности фермента РНК-полимеразы III (Pol III) увеличивало продолжительность жизни у мух и червей.

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