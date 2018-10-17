Найден способ выглядеть выше без каблуков

Среда, 17 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден способ выглядеть выше без каблуков

Эксперты моды назвали несколько трюков, которые позволят выглядеть выше, не надевая туфли на высоких каблуках.

Один из них — приобрести брюки или комбинезон в вертикальную полоску. Однако такой принт визуально удлинит ноги только в том случае, если штанины будут закрывать щиколотки.

Во-вторых, заменой каблукам могут стать остроносые туфли на плоской подошве: эта модель делает стопу длиннее. Ставшие популярными прошлым летом мюли обладают тем же эффектом: ноги кажутся длиннее благодаря открытым пяткам. Заменой им могут послужить туфли телесного цвета.

Также стоит отдавать предпочтение вещам с высокой посадкой: идеально подойдут юбка-карандаш или джинсы с завышенной талией.

Последний трюк — облегающие сапоги выше колен. Эту обувь порекомендовали носить с юбкой или платьем, длина которого прикроет их окантовку.

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