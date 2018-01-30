Найдена неожиданная польза ботокса

Инъекции препарата ботулотоксина (нейротоксина белковой природы, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum), широко известного как ботокс, снижают уровень выработки кожного сала в эпидермисе и устраняют жирный блеск, особенно заметный в так называемой T-зоне: на носу, подбородке и на лбу над бровями.

«Хотя этого способа избавления от избыточной жирности и маслянистого блеска кожи нет в рекомендации FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), мы обнаружили, что это обычный побочный эффект при инъекциях, прописанных для борьбы с морщинами, - рассказал доктор Джошуа Цейхнер, директор по косметическим и клиническим исследованиям департамента дерматологии больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. - Также у пациентов снижается потливость в этих областях: поскольку мышцы лица парализованы инъекцией, они не сокращаются и не стимулируют сальные и потовые железы вырабатывать секрет».

По словам специалиста, в его практике появляется все больше пациентов в возрасте около 30 лет, жалующихся на избыточную жирность кожи, и неожиданный эффект ботокса может им помочь.

В начале января 2018 года модель Кэндалл Дженнер, единоутробная сестра телезвезды Ким Кардашьян, призвала своих подписчиц в социальной сети Twitter не стыдиться несовершенств кожи. Модель появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» с тщательно загримированными прыщами и следами акне на лице. Это отметили поклонники модели в социальных сетях: под фотографией Дженнер они написали, что Кэндалл хорошо выглядит, несмотря на несовершенства кожи. В ответ модель призвала поклонниц «не позволять этому дерьму себя остановить».