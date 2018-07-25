Найдена причина небывалой жары по всей Земле

Среда, 25 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найдена причина небывалой жары по всей Земле

Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата.

Об этом сообщает издание Guardian.

По словам климатолога Майлза Аллена (Myles Allen), случаи аномальной жары были и в прошлом, например, в 1976 году, когда в Англии установилась самая высокая температура в истории наблюдения (35,9 градуса Цельсия), что вызвало продолжительную засуху. При этом средняя температура атмосферы Земли в те годы была на две трети градуса Цельсия ниже, чем сейчас. Однако с глобальным потеплением жаркие дни стали более частыми.

Специалисты Всемирной метеорологической организации также указывают на то, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли. Наступление дней с крайне высокой температурой воздуха согласуются со сценарием, предсказывающим экстремальные погодные явления из-за продолжающихся выбросов парниковых газов.

По мнению климатологов, жара в Европе спадет, как минимум, через две недели. Однако при этом остается высоким риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе. Уже в середине июля было зарегистрировано 50 лесных пожаров в одной только Швеции. Пожары в Греции также связаны с высокой июльской температурой и сильными ветрами. Причиной жары является устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над севером Европы.

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