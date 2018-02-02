Найдены десятки ранее неизвестных городов майя

По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов, сообщает ArsTechnica.

Артефакты исчезнувшей цивилизации найдены на северо-востоке Гватемалы, всего при помощи лидаров (лазерных радаров) ученые исследовали более 2 тысяч квадратных километров местности.

Полученные данные указывают, что цивилизация майя была гораздо более многочисленной, чем считалось ранее, а ее разрастание началось вокруг обнаруженных поселений. Согласно предварительным оценкам специалистов, на этой территории могли проживать порядка 10 миллионов человек.

Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса в течение около 3,5 тысяч лет вплоть до начала колониального периода. Примерно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев.