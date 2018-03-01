Найдены первые признаки переворота полюсов

Южно-Атлантическая аномалия простирается от Южной Америки до южной части Африки. В этом районе магнитное поле сильно ослабевает и на уровне моря равно величине на высоте 1 тысячи километров вне аномалий. Исследователи выяснили, что за последние 160 лет магнитное поле планеты в регионе снижало свою силу с угрожающей скоростью.

Ученые проанализировали образцы обожженной глины в долине реки Лимпопо, протекающей по территории ЮАР, Ботсваны, Зимбабве и Мозамбика. В период железного века (с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры) на этой территории проживали древние племена Банту, которые сжигали глину при высоких температурах. При этом фиксируется направление кристаллов, чувствительных к магнитному полю.

Оказалось, что в районе Южно-Атлантической аномалии происходили изменения в силе магнитного поля в 400-450 годах нашей эры, в 700-70 годах нашей эры, и в 1225-1550 годах нашей эры. По мнению исследователей, такие колебания свидетельствуют, что этот регион оказывает влияние на всю магнитосферу Земли.