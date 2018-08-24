Найдены способы легко перенести длительный перелет

Пятница, 24 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найдены способы легко перенести длительный перелет

Эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет.

Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. «Алкоголь и кофеин могут сильно навредить качеству сна, поэтому необходимо избегать употребления продуктов с их содержанием», — объяснила доктор Шелби Харрис. «Также нужно придерживаться легкого питания, а если пассажиру предстоит ночной перелет, то лучше всего сочетать сложные углеводы и белки, так как это увеличивает сонливость», — добавила эксперт и привела в пример цельнозерновые хлебцы, овсяную кашу, бананы, греческий йогурт и нежирный сыр.

Также косметолог из Лос-Анжелеса Мила Мурси посоветовала подготовить кожу лица, умыв ее в день вылета мягким очищающим средством и увлажняющим тоником, чтобы создать защитный слой. А массажистка Елини Цикрикас порекомендовала сделать массаж всего тела с использованием масел.

Вдобавок эксперты посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном. «Из-за яркого света ваш мозг думает, что солнце по-прежнему светит. Это сокращает выработку мелатонина и вредит сну», — пояснила Шелби Харрис. Она также предложила обратить внимание на специальные приложения, которые помогают заснуть с помощью медитативных практик, например, Headspace.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • TAP Air Portugal больше не будет возить министров бесплатно

      С 1945 года члены правительства Португалии пользовались бесплатными услугами авиаперевозчика.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Испания: Iberia Express – самый пунктуальный лоукостер июля

      Iberia Express вновь возглавила мировой рейтинг пунктуальности среди бюджетных авиалиний.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • Найдены способы легко перенести длительный перелет

      Эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет.

      Подробнее

    • Названа неожиданная польза сахара

      Ученые выяснили, что сахар трегалоза оказывает благотворное влияние на печень и повышает чувствительность к инсулину, уменьшая вероятность развития диабета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья