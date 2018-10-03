Налоговая заинтересовалась богатством Трампа

Среда, 03 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Налоговая заинтересовалась богатством Трампа

Налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию о мошеннических схемах, к которым президент США Дональд Трамп якобы прибегал в 1990-х годах.

«Налоговый департамент проводит проверку фактов, изложенных в статье газеты The New York Times, и активно ищет возможные поводы для расследования», — заявил представитель финансового и налогового департамента штата Нью-Йорк.

Ранее газета опубликовала материал, в котором обвинила отца американского лидера Фрэнка Трампа в налоговых махинациях и мошенничестве, с помощью которых Трамп-младший нажил состояние. Отмечается, что в 1990-е сын получил от отца сумму, эквивалентную сегодняшним 413 миллионам долларов. Ее большая часть была получена благодаря «сомнительным налоговым схемам».

В статье говорится, что большую часть состояния Трамп-младший получил потому, что помогал своим родителям проводить финансовые махинации и уклоняться от уплаты налогов. Он и его сестра учредили фиктивную фирму, чтобы получать миллионы долларов в качестве подарков от родителей. Нынешний президент также помогал отцу производить налоговые вычеты в миллионы долларов.

Всего, по информации The New York Times Фрэнк и Мэри Трамп передали своим детям более миллиарда долларов, из которых 550 миллионов должно было быть уплачено в казну (налог на подарки и наследство тогда составлял 55 процентов), Однако всего Трампы уплатили 52,2 миллиона (5 процентов от общей суммы).

Трамп неоднократно подчеркивал, что заработал состояние сам, без помощи родителей. Сам он отказался дать комментарий газете, однако его адвокат Чарльз Хардер заявил, что факты, представленные в расследовании не соответствуют действительности. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп получил от родителей заем в один миллион долларов, который затем выплатил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: скидка на электроэнергию

      Правительство установило скидку, предусмотренную социальным тарифом на электроэнергию (TSE), на 2019 год.

      Подробнее

    • Португалия: встречи с фотографией

      «Встречи с фотографией» проводятся в Браге в октябре вот уже двадцать лет и являются крупным событием в мире визуального искусства международного масштаба.

      Подробнее

    • Испания: в Валенсии запретят кататься на самокатах по тротуарам

      В Валенсии представили проект новых правил дорожного движения.

      Подробнее

    • Испания: полиция отняла у туристов дрон, упавший на собор

      Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора.

      Подробнее

    • В Италии запретили охотиться по воскресеньям

      Поводом для этого послужила смерть 18-летнего юноши из города Агриколе в Лигурии на севере Италии.

      Подробнее

    • Италия: биатлонист сделал кольцо для своей невесты с медали

      Итальянский биатлонист Доминик Виндиш на зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане получил бронзовые медали в спринте и смешанной эстафете.

      Подробнее

    • Кто получит нобелевскую премию по химии

      Нобелевскую премию по химии вручат за исследование белков.

      Подробнее

    • Налоговая заинтересовалась богатством Трампа

      Налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию о мошеннических схемах, к которым президент США Дональд Трамп якобы прибегал в 1990-х годах.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья