Настоящая итальянская пицца завоевывает Париж

А где изготавливают лучшую пиццу в Италии? Несомненно в Неаполе и Кампании. Когда-то молодой неаполитанец Чиро Кристиано уехал в Париж с намерением завоевать столицу Франции настоящим вкусом пиццы Неаполя.

Вот уже более трех лет, как его ресторан «Big Mamma» привлекает горожан и туристов ароматов неаполитанских вкусов: ведь основные ингредиенты для пиццы поступают прямо из Кампании, пишет napoli1.com.

Уже 6 точек «Big Mamma» принимают поклонников итальянской пиццы в Париже, дело за малым: нужны настоящие мастера-пиццеристы из Неаполя. Так что, 20 молодых виртуозов кулинарии могут поехать в Париж и заключить выгодный контракт на работу. До 20 февраля принимаются резюме на мэйл Big Mamma, а 27 и 28 февраля пройдет отбор кандидатов в «Mulino Caputo».