Наталья Подольская сбежала от мужа в Италию‍

С фото в этой стране она делится с фанатами в Instagram.

Восемь лет Подольская живет вместе с певцом Владимиром Пресняковым. Они воспитывают сына Артема, но готовы родить еще одного наследника. Видимо, Наталья решила отдохнуть от мужа, в связи с чем отправилась в Италию, а компанию ей составила сестра-близняшка Юлия. Первый совместный снимок девушки сделали в самолете. По прилету они погуляли по Венеции, покормили птиц и радовались теплой природе. Наталья надела розовую длинную юбку и майкой белого цвета, а Юлия гуляла по городу в джинсовых брюках и светлой футболке. Посетили девушки и дом известного художника Микеланджелло. Поклонники рады за Подольскую и ее сестру, отметив их прекрасный внешний вид, пишет vladtime.ru.