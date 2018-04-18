Наталья Подольская сбежала от мужа в Италию‍

Среда, 18 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Наталья Подольская сбежала от мужа в Италию‍

Российская певица Наталья Подольская отправилась на отдых в Италию со своей сестрой-близнецом.

С фото в этой стране она делится с фанатами в Instagram.

Восемь лет Подольская живет вместе с певцом Владимиром Пресняковым. Они воспитывают сына Артема, но готовы родить еще одного наследника. Видимо, Наталья решила отдохнуть от мужа, в связи с чем отправилась в Италию, а компанию ей составила сестра-близняшка Юлия. Первый совместный снимок девушки сделали в самолете. По прилету они погуляли по Венеции, покормили птиц и радовались теплой природе. Наталья надела розовую длинную юбку и майкой белого цвета, а Юлия гуляла по городу в джинсовых брюках и светлой футболке. Посетили девушки и дом известного художника Микеланджелло. Поклонники рады за Подольскую и ее сестру, отметив их прекрасный внешний вид, пишет vladtime.ru.

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