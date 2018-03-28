Навигатор спустил таксиста с лестницы
В США водитель Uber последовал инструкциям навигатора и застрял на лестнице.
Инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Водитель белой Toyota Camry, представившийся журналистам Фредом, объяснил, что использовал приложение Uber map, которое и привело его на лестницу. В момент аварии в машине находились два пассажира, но они, ни водитель не пострадали. Вскоре машину отбуксировали полицейские.
Представители Uber подтвердили, что водитель работал в их компании, и отметили, что уже связались с местными жителями, чтобы выяснить подробности произошедшего.
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