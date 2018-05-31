Назарбаев останется на своем посту до конца жизни

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана, принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», в котором закрепляется право президента страны Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез.

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (в переводе с казахского - «лидер нации», официальный титул Назарбаева) - в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», - говорится в заключении к закону Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената.

Также Совбез был наделен статусом координирующего конституционного органа, ранее он являлся консультативно-совещательным органом. Новые полномочия Совбезу потребовались для «сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене».

Кроме главы государства, в Совбез войдут 11 человек - председатели палат парламента, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, указывает «Фергана».

Для вступления закона в силу свою подпись на документе должен поставить президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев. При этом фактически норма о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе вступила в силу еще в 2017 году. «[Норма] отражена в законе «О первом президенте»», - указывал министр юстиции страны Марат Бекетаев.

Совет безопасности Казахстана создан в 1991 году в качестве консультативно-совещательного органа, образуемого главой государства. В задачи органа входит выработка решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

77-летний Назарбаев возглавляет Казахстан с 1989 года. До распада СССР он был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. Согласно Конституции Казахстана, один и тот же человек не может становиться президентом более двух раз подряд, но на Назарбаева данное ограничение не распространяется. Помимо этого, он имеет статус лидера нации, который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто очерняет его биографию.