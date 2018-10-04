Назван богатейший американец

Четверг, 04 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван богатейший американец

Впервые за 24 года в рейтинге богатейших людей США Forbes сменился лидер.

Главным мультимиллиардером страны стал глава и совладелец Amazon Джефф Безос, пододвинувший основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Безос за год заработал больше всех участников рейтинга — 78,5 миллиарда долларов. Общее его состояние оценивается в 160 миллиардов долларов, что также стало рекордной суммой за всю историю рейтинга. Ранее состояние богатейших людей, попавших в Forbes, не превышало 100 миллиардов. Гейтс занял второе место с состоянием в 97 миллиардов долларов. Это первый случай с 1994 года, когда для рейтинга удалось найти американца богаче него.

Совокупное состояние 10 богатейших людей США оценено в 730 миллиардов долларов, что на 120 миллиардов больше, чем в 2017 году. Быстрее всех разбогател генеральный директор Twitter и платежной системы Square Джек Дорси (на 186 процентов в годовом выражении, до 6,3 миллиарда долларов).

Главным неудачником, по версии журнала, стал Джордж Сорос, чей капитал за год сократился почти в три раза — с 23 до 8,3 миллиарда долларов. Он сам перевел 18 миллиардов долларов в собственные благотворительные фонды «Открытое общество». Средства, вкладываемые в благотворительность, не учитывались при составлении рейтинга.

Состояние президента США Дональда Трампа за год не изменилось и оценивается в 3,1 миллиарда долларов. При этом он опустился сразу на 11 позиций вниз и теперь занимает 259-е место среди богатейших американцев.

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