Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть

Понедельник, 12 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть

Употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы.

К такому выводу пришли ученые Гронингенского университета в Нидерландах, которые также доказали, что физические упражнения менее эффективны для похудения, чем диета. Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

Исследования с применением таких модельных организмов, как грызуны, показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества. Главную роль в этом играют микроглии - клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток.

В ходе эксперимента были использованы мыши в возрасте шести месяцев или двух лет, которые сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу. Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.

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