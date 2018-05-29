Назван лауреат премии «Национальный бестселлер»
Лауреатом премии «Нацбест-2018» стал писатель Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него».
Миллион рублей за книгу «Петровы в гриппе и вокруг него» вручили на сцене Александринского театра в Петербурге екатеринбургскому писателю Алексею Сальникову. Ранее писатель также становился лауреатом премии «ЛитератуРРентген» и финалистом «Большой книги».
Кроме романа Сальникова в шорт-лист премии вошли книги «Была бы дочь Анастасия» Василия Аксенова, «Сука» Марии Лабыч, «Дорогая, я дома» Дмитрия Петровского и «Посмотри на него» Анны Старобинец. Финалисты конкурса получили вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщает ntv.ru.
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