Назван лауреат премии «Национальный бестселлер»

Миллион рублей за книгу «Петровы в гриппе и вокруг него» вручили на сцене Александринского театра в Петербурге екатеринбургскому писателю Алексею Сальникову. Ранее писатель также становился лауреатом премии «ЛитератуРРентген» и финалистом «Большой книги».

Кроме романа Сальникова в шорт-лист премии вошли книги «Была бы дочь Анастасия» Василия Аксенова, «Сука» Марии Лабыч, «Дорогая, я дома» Дмитрия Петровского и «Посмотри на него» Анны Старобинец. Финалисты конкурса получили вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщает ntv.ru.

Также сегодня жюри «Букера» выбрало пять лучших книг за последние 50 лет.