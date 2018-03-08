Назван лучший архитектор мира

Жюри отметило серьезность работ Доши, подчеркнув, что тот никогда слепо не следует модным тенденциям и не создает ничего кричащего. Он стал первым индийским обладателем данной награды.

Доши родился в 1927 году, его архитектурный опыт насчитывает 70 лет. Он возглавляет бюро Vastu-Shilpa и работал над совместными проектами с пионером архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье.

«Мои работы - продолжение моей жизни, философии и мечтаний, попытка создать сокровищницу архитектурного духа, - приводятся в сообщении слова Доши. - За этот приз я благодарен моему гуру Ле Корбюзье».

Среди ключевых проектов Доши - Ахмадабадская школа архитектуры (1966), которую он спроектировал и основал, и комплекс доступного жилья в Индоре, рассчитанный на размещение 80 тысяч человек.

Официальная церемония вручения премии профессору Балкришне Доши состоится 16 мая 2018 года в канадском Торонто.

Притцкеровская премия - награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры, считается аналогом Нобелевской премии и своеобразным архитектурным «Оскаром». Премию учредил Джей Притцкер в 1979 году. Ее спонсирует возглавляемый семьей Притцкеров фонд Hyatt, владеющий одноименной сетью отелей.

Лауреат премии традиционно получает денежный приз в размере 100 тысяч долларов и бронзовую медаль. В прошлом 2017 году награду вручили испанскому творческому коллективу RCR Arquitectes, состоящему из трех архитекторов - Рафаэля Аранды, Рамона Вилальты и Карме Пихем.