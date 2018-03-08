Назван лучший архитектор мира
Лауреатом Притцкеровской премии 2018 года стал один из влиятельнейших архитекторов XX века Балкришна Доши.
Жюри отметило серьезность работ Доши, подчеркнув, что тот никогда слепо не следует модным тенденциям и не создает ничего кричащего. Он стал первым индийским обладателем данной награды.
Доши родился в 1927 году, его архитектурный опыт насчитывает 70 лет. Он возглавляет бюро Vastu-Shilpa и работал над совместными проектами с пионером архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье.
«Мои работы - продолжение моей жизни, философии и мечтаний, попытка создать сокровищницу архитектурного духа, - приводятся в сообщении слова Доши. - За этот приз я благодарен моему гуру Ле Корбюзье».
Среди ключевых проектов Доши - Ахмадабадская школа архитектуры (1966), которую он спроектировал и основал, и комплекс доступного жилья в Индоре, рассчитанный на размещение 80 тысяч человек.
Официальная церемония вручения премии профессору Балкришне Доши состоится 16 мая 2018 года в канадском Торонто.
Притцкеровская премия - награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры, считается аналогом Нобелевской премии и своеобразным архитектурным «Оскаром». Премию учредил Джей Притцкер в 1979 году. Ее спонсирует возглавляемый семьей Притцкеров фонд Hyatt, владеющий одноименной сетью отелей.
Лауреат премии традиционно получает денежный приз в размере 100 тысяч долларов и бронзовую медаль. В прошлом 2017 году награду вручили испанскому творческому коллективу RCR Arquitectes, состоящему из трех архитекторов - Рафаэля Аранды, Рамона Вилальты и Карме Пихем.