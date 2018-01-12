Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

Пятница, 12 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

Лента дель Торо также завоевала награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек».

Британец Гэри Олдмен победил в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Темные времена». Актрисой года критики признали Фрэнсис МакДорманд, снявшейся в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В телевизионных номинациях фаворитом стала драма «Большая маленькая ложь», получившая премии в категориях «Лучший сериал», «Лучшая актриса сериала» (Николь Кидман) и «Лучшие актеры второго плана в сериале» (Александр Скарсгард и Лора Дерн).

В сентябре картина дель Торо «Форма воды» была названа лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.

Последние новости

    • Португалия: возвращение блудного.... кота

      Завершилась одиссея кота, который не добрался до Мадейры и провел праздники в аэропорту Лиссабона.

      Подробнее

    • Португалия: еще один шаг в борьбе с преступностью

      PJ сможет получить доступ к важной для следствия информации... на расстоянии.

      Подробнее

    • Испания: в Бенидорме начинается активная застройка

      Девелоперская компания TM Grupo Inmobiliario из Аликанте заключила сделку о покупке участка земли площадью 165 000 квадратных метров в Бенидорме.

      Подробнее

    • Минувший год стал самым теплым в Испании за последние 50 лет

      2017 год выдался для Испании необычайно теплым и засушливым…

      Подробнее

    • Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

      В Новом 2018 году начинается второй триместр на курсах русского языка в Российском центре науки и культуры в Риме.

      Подробнее

    • Италия: презентация в РЦНК «Новой книги о Гоголе в Риме»

      17 января в 18:00 в РЦНК состоится презентация «Новой книги о Гоголе в Риме» (в 2 томах, том 1 «В Риме. 1837-1843». «Пробел-2000», Москва, 2017).

      Подробнее

    • Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

      Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

      Подробнее

    • Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

      Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!