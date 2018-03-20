Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

Вторник, 20 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

Журнал Esquire составил рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы «Звездные войны».

Кинокритики назвали пятый эпизод, «Империя наносит ответный удар», лучшей лентой серии.

Фильм, снятый режиссером Ирвином Кершнером, вышел в 1980 году. Как отметили кинокритики, в этой части присутствуют самые запоминающиеся моменты из всей серии «Звездных войн». Лента стала продолжением самой первой картины франшизы, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», которая оказалась на втором месте рейтинга. На третьей строчке - фильм «Последние джедаи» Райана Джонсона, вышедший в 2017 году.

В топ-5 также вошли эпизоды «Месть ситхов» 2005 года и спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» 2016-го. За ними следуют части «Пробуждение силы», «Возвращение джедая» и «Скрытая угроза». Самой неудачной картиной франшизы признали «Атаку клонов» 2002 года - она заняла в списке последнее место.

В сети 5 февраля появился первый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Российская премьера картины запланирована на 24 мая. В ней играет Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: долги - досрочно

      Агентство по управлению казначейством и государственным долгом (IGCP) обнародовало свежие данные.

      Подробнее

    • Португалия: жить в историческом центре...

      Цель Лиссабонского муниципалитета - благая.

      Подробнее

    • Испания: Zara бросила все силы на развитие интернет-магазина

      В условиях усиления конкуренции и трансформации интернет-торговли, Zara пытается выстоять под натиском крупных соперников.

      Подробнее

    • Испания: Андрес Иньеста инвестирует в недвижимость

      Андрес Иньеста инвестирует 11,5 млн евро в застройку побережья Матаро.

      Подробнее

    • Италия: в Пизе встретят Новый год 25 марта

      25 марта в городе Пиза встретят Новый 2019 год по собственному календарю.

      Подробнее

    • Буффон вернулся в сборную Италии

      Вратарь турниского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии.

      Подробнее

    • Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

      Журнал Esquire составил рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы «Звездные войны».

      Подробнее

    • Американские модники нашли способ защиты от радиации

      Американская марка Тhe North Face выпустила новую коллекцию одежды, куда вошли вещи с защитой от радиации.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!