Назван лучший горнолыжный курорт Испании

Международный конкурс проводится уже в шестой раз. В числе претендентов на звание лучшего горнолыжного курорта Испании в этом году претендовали Aramón Cerler, Aramón Formigal, Astún и Candanchú в Уэске, Baqueira Beret в Льейде, Masella Ski Resort в Жироне, а также Sierra Nevada в Гранаде. На протяжении всего года эксперты, профессионалы и любители голосовали за разные испанские направления, пишет noticia.ru.

В администрации Boí Taüll заявили, что награда представляет собой плод труда всей команды курорта, а также поблагодарили клиентов за доверие и высокую оценку. На курорте пообещали не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться и повышать качество предоставляемых услуг.

World Ski Awards – единственная в своем роде инициатива в сфере зимнего отдыха. Лучшим курортом мира в нынешнем году признан Val Thorens, расположенный во французских Альпах. Швейцарский W Verbier был отмечен за лучший горнолыжный отель, а комплекс Chalet Les Anges de Zermatt, также расположенный в Швейцарии, за лучшие шале.