Назван лучший горнолыжный курорт Испании

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Назван лучший горнолыжный курорт Испании

Премия World Ski Awards в этом году досталась горнолыжному курорту Boí Taüll в Льейде как лучшему в Испании.

Международный конкурс проводится уже в шестой раз. В числе претендентов на звание лучшего горнолыжного курорта Испании в этом году претендовали Aramón Cerler, Aramón Formigal, Astún и Candanchú в Уэске, Baqueira Beret в Льейде, Masella Ski Resort в Жироне, а также Sierra Nevada в Гранаде. На протяжении всего года эксперты, профессионалы и любители голосовали за разные испанские направления, пишет noticia.ru.

В администрации Boí Taüll заявили, что награда представляет собой плод труда всей команды курорта, а также поблагодарили клиентов за доверие и высокую оценку. На курорте пообещали не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться и повышать качество предоставляемых услуг.

World Ski Awards – единственная в своем роде инициатива в сфере зимнего отдыха.  Лучшим курортом мира в нынешнем году признан Val Thorens, расположенный во французских Альпах. Швейцарский W Verbier был отмечен за лучший горнолыжный отель, а комплекс Chalet Les Anges de Zermatt, также расположенный в Швейцарии, за лучшие шале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья