Назван лучший горнолыжный курорт Швейцарии

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван лучший горнолыжный курорт Швейцарии

Стали известны обладатели премии World Ski Awards.

По результатам голосования, которое проходило в течение 16 недель, определились победители в различных номинациях.  Вербье (Verbier), курорт в кантоне Вале, был признан лучшим горнолыжным курортом Швейцарии, опередив 8 других номинантов. Среди соперников Вербье были многие знаменитые горнолыжные курорты: Церматт, Лаакс, Саас-Фе, Санкт-Мориц, Давос-Клостерс, Энгельберг, Гштаад и Венген, пишет euromag.ru.

В номинации World`s Best Ski Hotel 2018 (лучший горнолыжный отель 2018 года) первое место занял отель из Вербье – W Verbier. В некоторых других номерациях также победили курорты и отели из Швейцарии. Так, Лаакс был лучшим в номинации World`s Best Freestyle Resort 2018 (лучший в мире фристайл-курорт). Лучшим в мире шале эксперты и пользователи признали Chalet Les Anges в Церматте. А отельный комплекс rockresort в Лааксе выбрали лучшим "зеленым" отелем 2018 года.

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