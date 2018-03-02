Назван самый богатый рэпер в мире

Лидером рейтинга стал рэпер Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер).

За последний год музыкант увеличил свое состояние с 810 миллионов долларов до 900 миллионов. Джей-Зи обогнал возглавлявшего список 2017-го рэпера Шона Комбса, который в этом году занял второе место.

Состояние Комбса, ранее известного как Дидди, а в ноябре сменившего псевдоним на Любовь, оценивается в 825 миллионов долларов. На третьей строчке - рэпер Доктор Дре (Андре Янг).

Отмечается, что Джей-Зи, Дидди и Дре в 2018-м оказались не только самыми богатыми рэперами на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров.

Четвертое место разделили между собой рэперы Дрейк (Обри Грэм) и Эминем (Маршалл Мэтерс III), состояние каждого из которых оценивается в 100 миллионов долларов.

В декабре Дидди стал самым высокооплачиваемым музыкантом 2017-го по версии Forbes. Его заработок за год составил 130 миллионов долларов.