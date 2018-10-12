Назван самый дорогой город для путешественников

Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день, за ним следует Париж (301 доллар), далее Сингапур (286 долларов), Пхукет (239 долларов) и Пальма-де-Майорка (220 долларов).

Зато по длительности пребывания путешественников в городе победил Нью-Йорк. Здесь туристы в среднем остаются на 8,3 ночи. А, например, в Токио на 6,5 ночи.