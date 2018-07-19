Назван самый дорогой спортивный клуб мира

Четверг, 19 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван самый дорогой спортивный клуб мира

«Даллас Ковбойс» из Национальной футбольной лиги (НФЛ) стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Даллас» в третий раз подряд возглавляет список. Стоимость клуба составляет 4,8 миллиарда долларов. За год он вырос в цене на 14 процентов.

Второе место в рейтинге занимает английский «Манчестер Юнайтед», стоимость которого оценивается в 4,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим футбольным клубом в мире. На третьем месте расположился мадридский «Реал» (4,09 миллиарда долларов), на четвертом — «Барселона» (4,06 миллиарда).

Среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира 29 представляют НФЛ. Восемь команд — из НБА. Футбол представлен семью клубами (МЮ, «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси»). Шесть команд из списка выступают в Главной лиге бейсбола (MLB).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: начала продаваться туалетная бумага с Роналду

      В Неаполе начали выпускать туалетную бумагу с изображением нападающего сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Португалия: предприятия - под контролем

      Объектом акции по контролю Службы по контролю за условиями труда (ACT), в том числе, с участием Segurança Social стали более тысячи предприятий.

      Подробнее

    • Инвестиции в испанские отели сократились на 13%

      По состоянию на конец июня объ ем инвестиций, поступивших в испанский гостиничный сектор, составил 1,83 млрд евро, что на 13% ниже рекордного уровня, зафиксированного год назад.

      Подробнее

    • Испания: прием пищи перед сном провоцирует рак

      Ученые Глобального института здоровья в Барселоне (Испания) пришли к выводу, что длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака.

      Подробнее

    • Италия: ученые показали подводный мир Сицилии

      Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия.

      Подробнее

    • Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород

      В прибрежных водах Генуи (город на севере Италии) расположено нечто, что на первый взгляд выглядит как подводная база каких-нибудь инопланетян.

      Подробнее

    • Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма

      Маркетинговая компания Vibes Media из Чикаго подала в суд на Ким Кардашьян за копирование дизайна их логотипа для флакона новых духов KKW Beauty.

       

      Подробнее

    • Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

      В США у побережья острова Файр в штате Нью-Йорк акулы напали на двух детей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda