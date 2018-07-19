Назван самый дорогой спортивный клуб мира

Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Даллас» в третий раз подряд возглавляет список. Стоимость клуба составляет 4,8 миллиарда долларов. За год он вырос в цене на 14 процентов.

Второе место в рейтинге занимает английский «Манчестер Юнайтед», стоимость которого оценивается в 4,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим футбольным клубом в мире. На третьем месте расположился мадридский «Реал» (4,09 миллиарда долларов), на четвертом — «Барселона» (4,06 миллиарда).

Среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира 29 представляют НФЛ. Восемь команд — из НБА. Футбол представлен семью клубами (МЮ, «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси»). Шесть команд из списка выступают в Главной лиге бейсбола (MLB).