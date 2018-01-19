Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

Пятница, 19 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

Киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что комедия «Приключения Паддингтона 2» побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования сайта.

Первые 164 рецензии на фильм оказались положительными. Картина обогнала мультфильм «История игрушек 2» 1999 года. Лента анимационной студии Disney удерживала рекорд со 163 первыми позитивными отзывами.

Отмечается, что главным конкурентом «Приключений Паддингтона 2» с ноября 2017 года был фильм Греты Гервиг «Леди Берд», догнавший по количеству позитивных рецензий «Историю игрушек 2». 164-й кинокритик, однако, поставил драме низкий рейтинг, и она выбыла из гонки.

Лента «Приключения Паддингтона 2» рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке. Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.

Последние новости

    • Португалия: Моуринью одобрил возвращение Роналду в «Манчестер»

      За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов.

      Подробнее

    • Португалец Моуринью продлит контракт с МЮ до 2021 года

      Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к переподписанию соглашения с английской командой.

      Подробнее

    • Zara впервые стала самой дорогой испанской компанией

      Zara возглавила рейтинг «Лучших испанских брендов 2017».

      Подробнее

    • Испания: в заповеднике Ла-Педриса спасли козу

      Члены экологической организации Mossy Earth спасли горную козу, которая застряла между двумя валунами в заповеднике Ла-Педриса.

      Подробнее

    • Италия: в баночке с кока-колой девочка обнаружила червей

      12-летняя девочка из коммуны Андрия решила полакомиться любимой кока-колой.

      Подробнее

    • Италия: Клаудио Лотито не продаст Милинковича-Савича

      Одним из главных открытий первой части сезона в итальянском футболе была игра «Лацио».

      Подробнее

    • Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

      Киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что комедия «Приключения Паддингтона 2» побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования сайта.

      Подробнее

    • Японцев настоятельно попросили не стареть

      Япония должна стремиться к тому, чтобы стать «нестареющим обществом».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!