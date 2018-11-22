Назван самый популярный цвет волос в Голливуде

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван самый популярный цвет волос в Голливуде

Оттенок волос «эспрессо» (espresso hair) стал трендом в Голливуде.

Стилисты объяснили, что на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого. Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес. Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон.

Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких», — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.

По мнению модных экспертов, «эспрессо» можно выбрать в качестве альтернативны для модного в этом сезоне окрашивания белаяж (мелирование кончиков тонких прядей волос на две трети от всей длины).

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