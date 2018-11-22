Назван самый популярный цвет волос в Голливуде

Стилисты объяснили, что на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого. Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес. Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон.

Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких», — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.

По мнению модных экспертов, «эспрессо» можно выбрать в качестве альтернативны для модного в этом сезоне окрашивания белаяж (мелирование кончиков тонких прядей волос на две трети от всей длины).