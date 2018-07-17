Назван самый высокооплачиваемый актер на планете

Об этом сообщает американский журнал Forbes, опубликовавший список из сотни финансово успешных знаменитостей.

Отмечается, что Клуни получил прибыль благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos - в 2013 году он стал одним из ее основателей.

За Клуни следует Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала со 124 миллионами долларов. По сравнению с 2017-м прибыль артиста выросла почти в два раза. Третьим среди актеров стал Роберт Дауни-младший с 81 миллионом долларов.

В музыкальной индустрии лидерами стали члены группы U2, заработавшие за последний год 118 миллионов долларов. Вторую строчку занял коллектив Coldplay (115,5 миллиона долларов), третью - Эд Ширан (110 миллионов).