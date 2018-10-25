Назван самый высокооплачиваемый актер сериалов

Возглавил список Джим Парсонс, исполнивший главную роль в сериале «Теория Большого взрыва». За 12 месяцев, предшествующих 1 июня, он заработал 26,5 миллиона долларов.

Следующие строчки рейтинга заняли его коллеги по проекту: Джонни Галэки оказался на втором месте с годовым заработком в 25 миллионов долларов, а третью строчку разделили Саймон Хелберг и Кунал Найар. Они заработали по 23,5 миллиона долларов.

В топ-10 также вошли Марк Хэрмон, Эд О’Нилл, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон, Тай Баррелл и Эндрю Линкольн.

Суммарно 10 актеров из рейтинга заработали 181 миллион долларов с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года.