Назван самый высокооплачиваемый актер сериалов

Четверг, 25 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван самый высокооплачиваемый актер сериалов

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года на телевидении.

Возглавил список Джим Парсонс, исполнивший главную роль в сериале «Теория Большого взрыва». За 12 месяцев, предшествующих 1 июня, он заработал 26,5 миллиона долларов.

Следующие строчки рейтинга заняли его коллеги по проекту: Джонни Галэки оказался на втором месте с годовым заработком в 25 миллионов долларов, а третью строчку разделили Саймон Хелберг и Кунал Найар. Они заработали по 23,5 миллиона долларов.

В топ-10 также вошли Марк Хэрмон, Эд О’Нилл, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон, Тай Баррелл и Эндрю Линкольн.

Суммарно 10 актеров из рейтинга заработали 181 миллион долларов с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года.

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