Назван самый зеленый город Италии

Вторник, 30 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Назван самый зеленый город Италии

Ассоциация Legambiente опубликовала обновленный рейтинг самых зеленых городов Италии.

Для этого был проведен детальный анализ по 17 параметрам (воздух, вода, отходы, транспорт, окружающая среда, переработка энергии).

Приняв за абсолютный максимум оценку в 100 баллов, каждый из проанализированных городов получил собственный рейтинг.

На первом месте 25-го по счету рейтингa самых зеленых населенных пунктов Италии разместилась Мантуя с показателем 78,14. Больцано финишировал третьим (74,27), а Парма и Тренто обменялись позициями: теперь город Эмилии-Романьи второй (76,83), а Тренто четвертый, сообщает Italia-ru.

Неожиданно, город Козенца, который всегда финишировал на последних позициях, поднялся на 8 строк рейтинга (71,42). В десятке лучших - Порденоне, Беллуно, Тревизо, Мачерата, Болонья, Ористано, пишет euromag.ru.

На дне остаются большинство южных провинций, среди которых Сицилия - худший регион. Катания оказывается в нижней части рейтинга 104 провинциальных столиц, четыре других крупных города острова (Агридженто, Палермо, Сиракуза и Трапани)- среди 10 последних.

Среди мегаполисов: Милан занимает 23-е место, Турин - 78-е, Рим - 87-е, Неаполь - 89-е, Палермо - 100-е.

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