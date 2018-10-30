Назван самый зеленый город Италии

Для этого был проведен детальный анализ по 17 параметрам (воздух, вода, отходы, транспорт, окружающая среда, переработка энергии).

Приняв за абсолютный максимум оценку в 100 баллов, каждый из проанализированных городов получил собственный рейтинг.

На первом месте 25-го по счету рейтингa самых зеленых населенных пунктов Италии разместилась Мантуя с показателем 78,14. Больцано финишировал третьим (74,27), а Парма и Тренто обменялись позициями: теперь город Эмилии-Романьи второй (76,83), а Тренто четвертый, сообщает Italia-ru.

Неожиданно, город Козенца, который всегда финишировал на последних позициях, поднялся на 8 строк рейтинга (71,42). В десятке лучших - Порденоне, Беллуно, Тревизо, Мачерата, Болонья, Ористано, пишет euromag.ru.

На дне остаются большинство южных провинций, среди которых Сицилия - худший регион. Катания оказывается в нижней части рейтинга 104 провинциальных столиц, четыре других крупных города острова (Агридженто, Палермо, Сиракуза и Трапани)- среди 10 последних.

Среди мегаполисов: Милан занимает 23-е место, Турин - 78-е, Рим - 87-е, Неаполь - 89-е, Палермо - 100-е.