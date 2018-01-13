Назван способ быстро сбросить вес

Суббота, 13 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван способ быстро сбросить вес

Диета в большей степени помогает быстро сбросить вес, чем физические упражнения.

Об этом сообщил Филипп Стэнфорт (Philip Stanforth), профессор спортивной медицины в Техасском университете, в интервью изданию Science Alert.

По мнению ученого, физические упражнения требуют много времени и усилий, чтобы значительно снизить массу тела. В то же время можно исключить из рациона питания высококалорийные продукты, богатые жирами и углеводами, что позволит уменьшить обхват талии за достаточно короткий срок.

«Нужно пройти около 56 километров, чтобы сжечь 3500 калорий», - говорит Стэнфорт. - В шоколадных батончиках «Сникерс» содержится, допустим, 500 калорий. Гораздо проще не есть «Сникерс», чем проходить восемь километров каждый день».

Как пишет издание, результаты различных исследований подтверждают слова ученого. Так, обзор 20 научных работ, который охватил данные, полученные при обследовании трех тысяч человек, показал, что низкокалорийные диеты с высоким содержанием белка в большей степени помогали сохранить сброшенный вес, чем физические нагрузки. Результаты другого обзора продемонстрировали, что упражнения мало помогают детям с ожирением нормализовать массу тела.

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