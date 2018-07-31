Назван способ предотвратить облысение

Вторник, 31 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван способ предотвратить облысение

Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи.

Экспериментальный препарат останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в активации воспалительных процессов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что у мышей, которые употребляют корм с высоким содержанием жиров и холестерина, рано проявляются признаки старения кожи. В этом механизме участвуют GSL, которые находятся в кератиноцитах — клетках наружного слоя кожи. Чтобы выяснить, как изменения в содержании гликосфинголипидов влияют на состояние кожи, и может ли D-PDMP (D-трео-1-фенил-2-деканоиламино-3-морфолино-1-пропанол) обратить нарушения, ученые создали генетически модифицированных мышей в качестве животной модели атеросклероза.

Одна группа грызунов начиная с 12-недельного возраста питалась кормом, богатым жирами и холестерином, а вторая — обычной пищей. У первых начинали проявляться признаки старения кожи, включая выпадение шерсти и возникновение очагов воспаления.

Животным 20-недельного возраста давали различные дозы D-PDMP в виде капсул или раствора. Оказалось, что 1-10 миллиграммов препарата на килограмм массы тела в течение 16 недель значительно улучшают состояние кожи. Вместе с тем в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, активирующего воспалительные реакции.

Хотя испытание препарата было проведено лишь на мышах, ученые считают, что аналогичные результаты наблюдались бы и у человека. Специалисты намереваются проверить эту гипотезу в будущих исследованиях.

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