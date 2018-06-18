Назван способ предотвратить рак груди

Понедельник, 18 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван способ предотвратить рак груди

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показали, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди.

Эксперты проанализировали данные, полученные в 2002-2017 годах в ходе двух рандомизированных контролируемых испытаний с участием 3325 женщин и одного проспективного исследования, где 1713 добровольцев были разделены на группы в зависимости от обнаруживаемой дозы кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Все женщины, возраст которых превышал 55 лет, были здоровы, и ученые следили за их состоянием в течение четырех лет.

Всего было зафиксировано 77 случаев рака молочной железы. Оказалось, что у тех участниц, в крови которых наблюдался высокий уровень кальцифедиола (более 60 нанограммов на миллилитр), риск развития онкологического заболевания был в пять раз меньше, чем у тех, у кого концентрация витамина D в крови составляла менее 20 нанограммов на миллилитр.

По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмма вещества. Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.

Ранее рекомендуемой дозой витамина D являлись 600-800 МЕ в день. При превышении безопасной дозы витамина D возможно развитие тошноты, запора, потеря здорового веса, проблемы с сердечным ритмом и повреждение почек.

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