Назван способ предотвратить рак груди

Эксперты проанализировали данные, полученные в 2002-2017 годах в ходе двух рандомизированных контролируемых испытаний с участием 3325 женщин и одного проспективного исследования, где 1713 добровольцев были разделены на группы в зависимости от обнаруживаемой дозы кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Все женщины, возраст которых превышал 55 лет, были здоровы, и ученые следили за их состоянием в течение четырех лет.

Всего было зафиксировано 77 случаев рака молочной железы. Оказалось, что у тех участниц, в крови которых наблюдался высокий уровень кальцифедиола (более 60 нанограммов на миллилитр), риск развития онкологического заболевания был в пять раз меньше, чем у тех, у кого концентрация витамина D в крови составляла менее 20 нанограммов на миллилитр.

По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмма вещества. Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.

Ранее рекомендуемой дозой витамина D являлись 600-800 МЕ в день. При превышении безопасной дозы витамина D возможно развитие тошноты, запора, потеря здорового веса, проблемы с сердечным ритмом и повреждение почек.