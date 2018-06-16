Названа главная опасность кухонных полотенец

Суббота, 16 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа главная опасность кухонных полотенец

Ученые выяснили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.

В ходе исследования были изучены 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Ученые собрали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали согласно стандартным биохимическим методам. Также была определена бактериальная нагрузка - количество бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности.

На 49 процентах полотенец наблюдался рост бактерий, который прямо зависел от числа детей и других членов семьи, живущих в доме. Среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7 процента), энтерококки (36,7 процента) и золотистый стафилококк (14,3 процента).

Колимофные бактерии (бактерии группы кишечной палочки, БГКП) чаще встречались на влажных и многоразовых полотенцах. Употребление мясных продуктов в доме также способствовало росту БГКП и золотистого стафилококка. Эти потенциально патогенные микроорганизмы могут попадать на пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.

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