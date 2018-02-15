Названа лучшая актриса из лучших актрис

Из них он выбрал одну победительницу. Рейтинг опубликован на The Guardian.

Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).

Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».