Названа лучшая актриса из лучших актрис
Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
Из них он выбрал одну победительницу. Рейтинг опубликован на The Guardian.
Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».
В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».