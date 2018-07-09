Названа лучшая книга полувека

Приз присудили канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Книгу признали лучшим художественным произведением за последние 50 лет - время существования награды.

Всего в шорт-листе было пять книг. На «Золотого Букера» претендовали такие лауреаты Букеровской премии прошлых лет, как Пенелопа Лайвли («Лунный тигр»), Джордж Сондерс («Линкольн в бардо»), Хилари Мэнтел («Волчий зал») и Видиадхар Сураджпрасад Найпол («В подвешенном состоянии»).

Лучшего автора за последние полвека определили с помощью народного голосования.

Букеровская премия учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Великобритании. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.